Київська ГЕС захищена від ракетних атак та російських ДРГ

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Ірина Маймур
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Київська ГЕС захищена від ракетних ударів з повітря та ворожих диверсійно-розвідувальних сил.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначив, що ворог і раніше намагався зашкодити дамбам на Дніпрі, однак його дії були безуспішні.

«Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути в майбутньому та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії», — наголосив Наєв.

Водночас у НЕК Укренерго повідомили, що підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Жодних відключень не буде.

Раніше ми писали, що підрив дамби Каховської ГЕС не вплине на водопостачання Києва.

Фото: Explainer

Опубліковано: 06 червня 2023
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