Підрив дамби Каховської ГЕС не вплине на водопостачання Києва

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Ірина Маймур
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Ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища жодним чином не вплине на водопостачання Києва.

Про це повідомили в КМДА.

У Києві ситуація з водопостачанням стабільна. Усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі. Жодних перебоїв у роботі обладнання немає.

Столиця забезпечується водою безперебійно і в повному обсязі.

Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Наразі вона майже повністю під водою. У Херсоні частково затоплений мікрорайон Корабел, є загроза затоплення району Річкового порту, Антонівського та Садівського старостинських округів. Значно підтоплена Нова Каховка.

Раніше ми писали, що на час війни на водоймах Києва заборонили водний транспорт.

Фото: Nithin PA/Pexel

Опубліковано: 06 червня 2023
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