Надбудову на даху історичного будинку на Володимирській зобов'язали демонтувати

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Валерія Гуржий
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Надбудову, яку зводять на даху будинку, який є пам'яткою архітектури на вулиці Володимирська, 4 мають демонтувати. На це видали відповідний припис.

Про це повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба.

"Зранку з поліцією, департаментом благоустрою і охорони культурної спадщини навідалися на дах будинку по Володимирській 4, де вже на 2 незаконні поверхи почали добудовувати третій. Припис передали, конструкцію мають демонтувати"

За її словами, власник недобросовісний і гарантії того, що він і з цим приписом не піде до суду немає, адже минулі приписи вже оскаржувалися у суді.

Раніше ми писали, що на вулиці Володимирська, 4 на даху будинку, який є пам'яткою архітектури зводять надбудову.

Фото: Євгенія Кулеба

Опубліковано: 06 червня 2023
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