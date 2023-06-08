Patron Pet Center на ВДНГ прихистить домашніх тварин із зони лиха на Херсонщині

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Ірина Маймур
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Розташований на ВДНГ центр допомоги безпритульним тваринам Patron Pet Center прийматиме домашніх улюбленців евакуйованих жителів Херсонщини.

До цього притулок працював в обмеженому режимі через будівництво, повідомив один із засновників центру, бізнесмен Андрій Ставніцер.

«Ми не добудувалися на всі 100, але можемо розмістити. Тисячі людей залишилися без будинків, про тварин страшно починати думати. Ми не можемо виїжджати та забирати тварин, але спробуємо допомагати з логістикою. Волонтери, усі, хто зараз евакуює тварин із Херсонської області — будь ласка, виходьте з нами на зв’язок!», — написав Ставніцер на своїй сторінці.

Аби розмістити собаку чи кота, необхідно телефонувати за номерами 380959111110, 380977365767. Також можна писати на сторінках Patron Pet Center у соціальних мережах.

Наразі притулок приймає допомогу. Найбільш необхідні зараз клітки для котів, одноразові пелюшки великих розмірів, кошачі туалети й наповнювачі, а також миски.

Для песиків потрібні залізні миски від 1 літру, махрові простирадла та рушники, засоби для миття та вичісування. Корм станом на зараз не потрібний.

Нагадаємо, що проєкт Patron Pets Center створили в павільйоні, де до початку повномасштабної агресії рф мав розміститися освітній простір mOre.

Раніше ми писали, як допомогти постраждалим через підрив Каховської ГЕС тваринам.

Фото: «Бабель» / Стас Козлюк

Опубліковано: 08 червня 2023
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