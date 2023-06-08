Київрада підтримала петицію про відновлення дачі-пам’ятки в Пущі-Водиці

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Ірина Маймур
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Постійна комісія з питань культури Київради підтримала петицію із закликом повернути в державну власність і відновити дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці.

Про це повідомляє «Мапа Реновації».

Дачу на вулиці Юнкерова, 37 звели в 1911–1914 роках за проєктом київського архітектора Брадтмана. Одна з особливостей пам’ятки — її унікальне дерев’яне різьблене мереживо.

Із 2014 року будівля має охоронний статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

У березні 2023 року невідомі підпалили пам’ятку. Зловмисників і досі розшукує поліція. Це вже третій підпал. Після попередніх двох столична прокуратура клопотала про зобов’язання власника привести будинок до належного стану.

Водночас по сусідству з історичною пам’яткою група компаній ZIM Capital Group запланувала звести житловий комплекс Hvoya. Активісти виступають проти забудови й побоюються знищення дачі.

Відповідно закону «Про охорону культурної спадщини», якщо власник систематично порушує закон та доводить пам’ятку до руйнації — місцевий орган охорони культспадщини може звернутися до суду та примусово викупити пам‘ятку з метою її відновлення та збереження.

Раніше ми писали, які історичні пам’ятки під загрозою знищення через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Фото: «Мапа Реновації»

Опубліковано: 08 червня 2023
Пуща-Водиця
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