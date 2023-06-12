На Подолі врятували липу, яку обрізали комунальники: фото

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Ірина Маймур
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На Подолі врятували липу дрібнолисту, яку неправильно обрізали комунальники.

Про це повідомляє київський арборист Володимир Ветроградівський.

Дерево ослабила некваліфікована обрізка. Через неї липа втратила частину своєї крони. Водночас дерево ще й нищили гриби трутовики.

Минулого року в межах Громадського бюджету, за який проголосували містяни, розпочали порятунок дерева. Сьогодні вона «зеленіє та квітує», повідомляє Володимир Ветроградівський.

«Як і колись, до першого втручання людини», — додає активіст.

Нагадаємо, що в 2021 році кияни запустили ініціативу з порятунку лип на Подолі, чиє коріння забетонували у 2015 році під час реконструкції вулиці. А протягом подальших років дерева неправильно обрізали, травмували автомобілями, засолювали ґрунт бішофітом та хлоридом натрію, якими посипають сніг.

Раніше ми писали, як арборист Володимир Ветроградський рятує київські дерева.

Фото: Володимир Ветроградівський

Опубліковано: 12 червня 2023
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