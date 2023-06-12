На Подолі врятували липу, яку обрізали комунальники: фото

На Подолі врятували липу дрібнолисту, яку неправильно обрізали комунальники.

Про це повідомляє київський арборист Володимир Ветроградівський.

Дерево ослабила некваліфікована обрізка. Через неї липа втратила частину своєї крони. Водночас дерево ще й нищили гриби трутовики.

Минулого року в межах Громадського бюджету, за який проголосували містяни, розпочали порятунок дерева. Сьогодні вона «зеленіє та квітує», повідомляє Володимир Ветроградівський.

«Як і колись, до першого втручання людини», — додає активіст.

Нагадаємо, що в 2021 році кияни запустили ініціативу з порятунку лип на Подолі, чиє коріння забетонували у 2015 році під час реконструкції вулиці. А протягом подальших років дерева неправильно обрізали, травмували автомобілями, засолювали ґрунт бішофітом та хлоридом натрію, якими посипають сніг.

Раніше ми писали, як арборист Володимир Ветроградський рятує київські дерева.

Фото: Володимир Ветроградівський