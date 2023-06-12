В Одесі відреставрували двері кінця XIX століття на вулиці Жуковського

В Одесі команда проєкту «Тисячі дверей» відреставрувала двері прибуткового флігеля Фельдмана на вулиці Жуковського, 43. Будівлю звели в 1899 році.

Про закінчення робіт активісти повідомили на своїй фейсбук-сторінці.

Завдяки реставраторам на чолі з Костянтином Краєвим кожен елемент різьбленого декорування дверей тепер видно у всій його красі.

Фахівці відновили накидний засув, який з XIX століття забезпечував безпеку під'їзду, а зараз надає дверям унікальності.

Двері покрили лазур'ю від ультрафіолету, олією від вологи й мікроорганізмів, а також натерли поліролем із воском для надання об'єму і додаткового захисту.

Фото: «Тисячі дверей»