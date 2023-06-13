Київське метро отримало другу партію вагонів із Варшави

Київ отримав ще шість вагонів метро з Варшави. Про це повідомляють у столичному метрополітені.

Наразі загалом київська підземка отримала 12 вагонів із 60.

«Для столичного метрополітену це відчутна підтримка від європейських колег, адже більша частина рухомого складу виготовлена за радянських часів», – зазначив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Отримані від Варшави вагони використають як «технічних донорів» для заміни обладнання наявного парку вагонів.

Нагадаємо, що першу партію Київ отримав наприкінці квітня.

Фото: КМДА