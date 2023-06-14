Комісія підтримала проєкт про перейменування вулиці Скоропадського на Омельченка

Комісія з місцевого самоврядування підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського в Печерському районі на Олександра Омельченка.

Про це повідомив член комісії з питань найменувань при Київському міському голові Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

«Комісія підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського на Бессарабці на Олександра Омельченка. Нібито з рекомендацією організувати нове голосування в «Києві Цифровому», — повідомив він.

Водночас петицію з вимогою не допустити перейменування на честь Омельченка взагалі не розглядали. Кияни зібрали голоси за неї менш як за три дні.

Нагадаємо, що проєкт рішення про перейменування вулиці на честь колишнього мера Києва Олександра Омельченка зареєстрував міський голова Віталій Кличко. Хоча ще в січні 74 % містян, які голосували в застосунку «Київ Цифровий», висловилися проти. Однак Кличко аргументує перейменування тим, що під час активної дерусифікації топонімів у столиці раптом виявилося дві вулиці Павла Скоропадського.

Фото: Фокус