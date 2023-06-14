У Києві можуть з’явитися дощові сади. Вони знизять навантаження на систему каналізації

Нещодавно працівники «Київзеленбуду» зустрілися з фахівцями студії archimatika на території житлового комплексу «Файна таун».

Комунальники розпитали архітекторів про їхній досвід у ландшафтному дизайні, пише Pragmatika.

ЖК «Файна таун» відомий своїми дощовими садами. Вони поєднують у собі геопластику, натуральний камінь, досить простий асортимент дерев та кущів, а також стійких до затоплення багаторічників. Мешканці ЖК мають змогу гуляти пішохідними містками та насолоджуватися ландшафтом.

Також дощовий сад ще й виконує функцію дитмайданчика для малечі.

Як зазначає гендиректор КО «Київзеленбуд» Олексій Король, дощові сади — це практичне рішення для територій, де є застій води внаслідок влаштування дренажу та висадження рослин, які поглинають надлишкову вологу. Для Києва, враховуючи перепади температури, рясні опади та особливості ґрунту, це дуже актуально.

Почати реалізовувати такі проєкти в столиці цілком можливо. Дощові сади знизять навантаження на основну систему каналізації, водночас ще і створять привабливий ландшафт.

Фото: archimatika