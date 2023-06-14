У Тернополі встановили бетонні укриття біля зупинок транспорту, але люди їх не використовують

У Тернополі встановили декілька бетонних укриттів неподалік зупинок громадського транспорту. Видання «20 хвилин» перевірило, чи користуються ними місцеві під час тривоги. Як виявилося, ховатися від небезпеки до таких укриттів заходять лише одиниці.
Загалом за 10 захисних споруд Тернопіль витратив 3 млн гривень. Виконавцем замовлення стала компанія, яка була єдиним учасником тендеру й перемогла в ньому в день оголошення закупівлі, зазначають у спільноті «Пасажири Києва».
Водночас Київрада так само проголосувала за встановлення подібних конструкцій укриттів на зупинках наземного громадського транспорту. Імовірно, це матиме такий самий ефект, як і в Тернополі.
Активісти обурені, адже бюджетні гроші підуть на укриття, якими люди здебільшого не користуватимуться, бо під час тривоги будуть намагатися дістатися до місця призначення на маршрутці чи таксі.
Фото: «20 хвилин»