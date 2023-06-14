У Тернополі встановили бетонні укриття біля зупинок транспорту, але люди їх не використовують

У Тернополі встановили декілька бетонних укриттів неподалік зупинок громадського транспорту. Видання «20 хвилин» перевірило , чи користуються ними місцеві під час тривоги. Як виявилося, ховатися від небезпеки до таких укриттів заходять лише одиниці.

Загалом за 10 захисних споруд Тернопіль витратив 3 млн гривень. Виконавцем замовлення стала компанія, яка була єдиним учасником тендеру й перемогла в ньому в день оголошення закупівлі, зазначають у спільноті «Пасажири Києва».

Водночас Київрада так само проголосувала за встановлення подібних конструкцій укриттів на зупинках наземного громадського транспорту. Імовірно, це матиме такий самий ефект, як і в Тернополі.

Активісти обурені, адже бюджетні гроші підуть на укриття, якими люди здебільшого не користуватимуться, бо під час тривоги будуть намагатися дістатися до місця призначення на маршрутці чи таксі.

Фото: «20 хвилин»