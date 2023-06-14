Транспортне сполучення Троєщини з Подолом обіцяють запустити у 2024 році

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Ірина Маймур
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Київська влада обіцяє обіцяє запустити транспортне сполучення Троєщини з Подолом наступного року.

Про це повідомив «Вечірньому Києву» директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

У 2024 році київська влада планує завершити будівництво з’їзду на вулицю Бальзака.

«Якщо, роботи будуть проводитись планово, без форс-мажорів, уже у 2024 ми повноцінно ще поїдемо транспортом і на Бальзака», — зазначив Кандибор.

Це забезпечить транспортне сполучення з Троєщиною із з’їздом на Набережну-Рибальську дорогу й заїздом із Верхнього та Нижнього Валів.

Також директор ДТІ повідомив, що у Київ надійде 8 нових трамваїв українського виробництва «Татра-Юг». Незабаром містяни побачать їх на одному з маршрутів столиці.

Фото: вулиця Бальзака; А. Виноградов/Вікіпедія

Опубліковано: 14 червня 2023
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