Транспортне сполучення Троєщини з Подолом обіцяють запустити у 2024 році

Київська влада обіцяє обіцяє запустити транспортне сполучення Троєщини з Подолом наступного року.

Про це повідомив «Вечірньому Києву» директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

У 2024 році київська влада планує завершити будівництво з’їзду на вулицю Бальзака.

«Якщо, роботи будуть проводитись планово, без форс-мажорів, уже у 2024 ми повноцінно ще поїдемо транспортом і на Бальзака», — зазначив Кандибор.

Це забезпечить транспортне сполучення з Троєщиною із з’їздом на Набережну-Рибальську дорогу й заїздом із Верхнього та Нижнього Валів.

Також директор ДТІ повідомив, що у Київ надійде 8 нових трамваїв українського виробництва «Татра-Юг». Незабаром містяни побачать їх на одному з маршрутів столиці.