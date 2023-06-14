Проблемні приватні укриття Києва виключатимуть зі списку. Замість них встановлять модульні

Київська влада виключатиме з переліку приватні укриття, які вона не може контролювати. Натомість зводитимуть модульні укриття.

Про це в етері Громадського радіо повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що в столиці є певна кількість приватних укриттів — це підвальні або напівпідвальні приміщення, які були приватизовані, але сьогодні визначені як бомбосховища.

Від власників таких приватних укриттів влада вимагає їх відкривати.

«Кримінальної відповідальності за те, що вони не дослухаються, у нас немає. Приватники кажуть, що ми можемо їх відкривати, але в нас там знаходяться матеріальні цінності», — повідомив Кличко.

До того ж власники приватних укриттів мають охороняти приміщення та сплачувати комунальні послуги — світло, опалення і водопостачання.

Аби вирішити проблеми із закритими приватними укриттями, влада буде викреслювати їх зі списку, що не дезорієнтувати людей, а натомість встановлювати модульні укриття, підсумував Кличко.

Фото: Gwara Media