Суд остаточно заборонив будівництво висоток на Микільській Слобідці

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив чинним припис Департаменту культурно спадщини щодо заборони будівництва ЖК із 25-поверхових будинків на Микільсько-Слобідській, 7-9.

Про це повідомив київський волонтер та військовий ЗСУ Олег Симороз.

Він зазначив, що забудовник намагався оскаржити статус пам’ятки, а саме в частині включення земельної ділянки за вказаною адресою в межі пам’ятки ландшафту. Однак забудовнику було відмовлено, рішення набуло законної сили.

Тепер припис на заборону будівництва відстояли в останній інстанції.

“Територія на якій забудовник хоче звести три 25-ти поверхових монстра потрапляє в межі прибережної захисної смуги Дніпра та за чиним Генпланом є зеленою зоною загального користування. Також це незаконне будівництво потрапляє в межі пам’ятки ландшафту "Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпро", – зазначає Симороз.

Нагадаємо, на вулиці Микільсько-Слобідській, 7-9 хочуть побудувати ЖК “Нова Слобідка”.

Фото: ГО «Микільська Слобідка», ЛУН ua