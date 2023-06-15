Суд остаточно заборонив будівництво висоток на Микільській Слобідці

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Марія Іващук
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив чинним припис Департаменту культурно спадщини щодо заборони будівництва ЖК із 25-поверхових будинків на Микільсько-Слобідській, 7-9.

Про це повідомив київський волонтер та військовий ЗСУ Олег Симороз.

Він зазначив, що забудовник намагався оскаржити статус пам’ятки, а саме в частині включення земельної ділянки за вказаною адресою в межі пам’ятки ландшафту. Однак забудовнику було відмовлено, рішення набуло законної сили.

Тепер припис на заборону будівництва відстояли в останній інстанції.

“Територія на якій забудовник хоче звести три 25-ти поверхових монстра потрапляє в межі прибережної захисної смуги Дніпра та за чиним Генпланом є зеленою зоною загального користування. Також це незаконне будівництво потрапляє в межі пам’ятки ландшафту "Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпро", – зазначає Симороз.

Нагадаємо, на вулиці Микільсько-Слобідській, 7-9 хочуть побудувати ЖК “Нова Слобідка”.

Фото: ГО «Микільська Слобідка», ЛУН ua

Опубліковано: 15 червня 2023
Лівобережна
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