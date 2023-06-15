У «Київзеленбуді» пообіцяли більше не встановлювати скульптури

Скульптури від «Київзеленбуду» найближчим часом встановлювати в столиці не будуть.

Про це повідомив в інтерв’ю Bird in Flight гендиректор «Київзеленбуду» Олексій Король.

У попередні роки в Києві часто з’являлися скульптури від комунальників. З найбільш відомих — фігура Шрека в сквері на вулиці Мартиросяна, дерев’яний млин біля станції метро «Чернігівська» та Ейфелева вежа неподалік від парку Перемога. Однак їх часто критикували містяни.

Наразі в «Київзеленбуді» запевнили, що скульптури більше не встановлюватимуть. Причин для цього декілька. По-перше, Олексій Король вважає, що такі скульптури не на часі. По-друге, вони потребують більше зусиль працівників і коштів, аніж клумби.

Також гендиректор «Київзеленбуду» визнав, що скульптури не виправдали очікувань. Ті з них, що до вподоби містянам, підтримують. Натомість скульптури, які навіть на думку дизайнерів вийшли погано, із часом прибирають, зізнається Король.

Фото: КП УЗН Солом’янського району, «Київзеленбуд»