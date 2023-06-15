На вулиці Щусєва з’явилася виділена смуга для громадського транспорту

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Ірина Маймур
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На вулиці Щусєва облаштували виділену смугу для громадського транспорту.

Про це повідомили в спільноті «Пасажири Києва».

Смуга — 1,2 кілометра завдовжки. Її виділили розміткою та облаштували дорожніми знаками по обидві сторони вулиці від станції метро «Сирець» до станції «Дорогожичі».

Виділена смуга прискорить рух тролейбусів 16, 23, 35, автобусу 47 та маршрутних таксі, які зазвичай стояли в загальному заторі до перехрестя на станції «Дорогожичі».

У спільноті «Пасажири Києва» зазначають, що раніше ближче до Дорогожичів крайня права смуга завжди була запаркована. Це зменшувало кількість працюючих смуг із трьох до двох, а отже і пропускну здатність ділянки. Тепер, коли на виділеній смузі перестануть паркуватися автомобілі, зручніше стане і громадському транспорту, і приватним автівкам.

Фото: «Пасажири Києва»

Опубліковано: 15 червня 2023
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