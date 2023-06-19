Кияни підтримали перейменування провулка Виноградний на честь Дениса Монастирського

76 % містян підтримали в застосунку «Київ Цифровий» перейменування провулка Виноградного на честь загиблого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

До голосування долучилося 14 тисяч 972 особи, з яких 76 % підтримали таку ініціативу, а 24 % — ні.

Нагадаємо, 18 січня в Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС. На борту гвинтокрила перебувало дев’ятеро осіб, зокрема міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

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