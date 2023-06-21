Унаслідок вчорашньої зливи підтопило майже всі райони Києва

Учора внаслідок сильної зливи підтопило вулиці та дороги майже в усіх районах Києва.

У місті утворилися озера, що заблокувало рух приватного та громадського транспорту. Підтоплень зазнали паркінги, підземні переходи, підвальні і напівпідвальні приміщення, дороги, тротуари та зелені зони.

Як зазначили в Київській міській військовій адміністрації, локальні підтоплення зафіксовані в Оболонському, Деснянському, Солом’янському, Святошинському й Шевченківському районах.

Основна причина таких підтоплень — неспроможність системи дощової каналізації впоратися із миттєвою, великою кількістю опадів.

Місцеві жителі оприлюднили в мережі відео та фото наслідків негоди. Зокрема, на одному з роликів видно, як затопило підземний паркінг на Берестейській.

Також «поплила» вулиця Богдана Гаврилишина.

Затопило й вулицю Борщагівську.

На вулиці Ніжинській люди вийшли самостійно чистити «лівньовки», повідомляє паблік LOS SOLOMAS . КИЇВ.

Фото: LOS SOLOMAS . КИЇВ., КМДА