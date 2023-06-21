Частину парку вздовж Микільської Слобідки хочуть віддати під забудову та облаштування паркінгів — активісти

КП «Плесо» хоче самовільно захопити частину парку «Дикий лівий» уздовж Микільської Слобідки задля забудови та облаштування паркінгів.

Про це повідомила столична активістка Олена Фатєєва.

За її інформацією, комунальне підприємство приватизувало комунальну будівлю на березі Дніпра. Її раніше використовували для навчання дітей водним видам спорту. Крім того, територію на березі Дніпра незаконно огородили металевим парканом, облаштували парковки автівок і техніки та встановили гаражі, таким чином перекривши доступ до водойми.

На думку Фатєєвої, КП планує відрізати четверту частину території запланованого і вже проголосованого депутатами парку «Дикий Лівий», а стару будівлю реконструювати, аби забудувати частину парку.

«Комунальна будівля ж стара, тому можна легко знайти привід для реконструкції, а це за територію можливість на її місці поставити пару свічок злобудови», — говорить активістка.

Активістка бачить 2 варіанти вирішення питання. Перший — перенести паркувальний майданчик, який незаконно облаштувало КП «Плесо», але залишити будівлю. Там можна проводити заняття для дітей. Другий — перенести й парковку, і будівлю.

Нагадаємо, що у 2021 році Київрада проголосувала за створення парка вздовж Микільської Слобідки. Активісти зібрала кошти на розроблення концепції ревіталізації прибережних зон і замовили концепт парку «Дикий Лівий» архітекторам.

Концепт створила українська команда SBM Studio. Він передбачає водонепроникне покриття доріжок у разі підтоплення.

Фото: візуалізації SBM Studio