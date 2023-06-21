Киянин збудував власний бункер: як він виглядає

Киянин Кирило Барашков самотужки побудував сховище для себе та своєї родини.

Про це він розповів виданню Bird in Flight.

Кирило почав зводити бункер після масованої атаки 10 жовтня 2022 року, а закінчив у грудні. Його родина мешкає у приватному секторі, тож поблизу немає ані сховищ, ані метро.

Проєктував бункер Кирила його знайомий виконроб. Це одне приміщення на дванадцять квадратних метрів і підсобка на три метри. Вони розташовані на п’ять метрів під землею. Згори поклали два метри армованого бетону. А стіни сховища обшили вагонкою і дерев’яними панелями.

Всередині Кирило поставив диван, кушетку та стільці, встановив біотуалет і камін, облаштував вентиляцію, переніс у сховище запас питної води.

У бункері можуть поміститися приблизно 15 людей. Кирило встановив кодовані двері й повідомив код сусідам. Зараз вони приходять сюди у разі небезпеки.

Сховище вартувало чоловікові 20 тисяч доларів. Після закінчення великої війни Кирило хоче облаштувати в ньому чоловічий клуб.

Фото: Михайло Палінчак для Bird in Flight