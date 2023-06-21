Киянин збудував власний бункер: як він виглядає

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Ірина Маймур
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Киянин Кирило Барашков самотужки побудував сховище для себе та своєї родини.

Про це він розповів виданню Bird in Flight.

Кирило почав зводити бункер після масованої атаки 10 жовтня 2022 року, а закінчив у грудні. Його родина мешкає у приватному секторі, тож поблизу немає ані сховищ, ані метро.

Проєктував бункер Кирила його знайомий виконроб. Це одне приміщення на дванадцять квадратних метрів і підсобка на три метри. Вони розташовані на п’ять метрів під землею. Згори поклали два метри армованого бетону. А стіни сховища обшили вагонкою і дерев’яними панелями.

Всередині Кирило поставив диван, кушетку та стільці, встановив біотуалет і камін, облаштував вентиляцію, переніс у сховище запас питної води.

У бункері можуть поміститися приблизно 15 людей. Кирило встановив кодовані двері й повідомив код сусідам. Зараз вони приходять сюди у разі небезпеки.

Сховище вартувало чоловікові 20 тисяч доларів. Після закінчення великої війни Кирило хоче облаштувати в ньому чоловічий клуб.

Фото: Михайло Палінчак для Bird in Flight

Опубліковано: 21 червня 2023
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