У Голосіївському парку відкрили зелений лабіринт, присвячений переселенцям

У столичному Голосіївському парку відкрили зелений лабіринт «Шлях до безпеки». Артлокацію із 5650 кущів бирючини присвятили біженцям і переселенцям, що мусять тікати від війни до безпечних місць.

Про це повідомили на сайті Голосіївської РДА.

На табличці біля лабіринту розмістили QR-код. Перейшовши за ним, відвідувачі зможуть прочитати історії біженців та внутрішньо переміщених осіб.

До озеленення долучилися фахівці Голосіївського парку імені Максима Рильського та КО «Київзеленбуд». Також над лабіринтом працював майстер з фігурної стрижки дерев та створення скульптур із моху Олександр Мальцев. Йому довелося двічі покидати рідну Донеччину через війну.

Створення лабіринту ініціював підтримки УВКБ ООН благодійний фонд «Право на захист», який займається юридичною допомогою біженцям.

Фото: Голосіївської РДА, благодійний фонд «Право на захист»