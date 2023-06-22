Вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі: є загиблі і поранені

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Ірина Маймур
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У ніч проти 22 червня стався вибух у Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка, 33. Імовірна причина — витік газу, повідомили в КМВА.

Попередньо, дві людини загинули, чотири особи постраждали (з них три госпіталізували), п’ятьом надали психологічну допомогу. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців.

О 08:10 пожежу від вибуху було ліквідовано. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання мешканців пошкодженого будинку, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наразі фахівці працюють над встановленням причини вибуху. Попередньо, він стався через витік газу.

Фото: ДСНС, Каріна Бугайченко/Суспільне

Опубліковано: 22 червня 2023
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