У Черкасах забудовник готується до зведення висотки на місці особняка Кринського

В особняку Вацлава Кринського в Черкасах розпочали підготовчі роботи для будівництва багатоповерхівки. Попри те, що у 2021 році будинок внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а територія, де він розташований, — частина заповідних Черкаських берегових схилів.

Про це повідомляє Суспільне.

Нещодавно на паркані будинку з’явився паспорт об’єкта. Там зазначається, що розпочалися підготовчі роботи до зведення багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення і підземним паркінгом.

Працівники поліції вже зафіксували порушення.

У 2021 році до суду скерували позовну заяву про зобов’язання приватного підприємця укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини — «Житловий будинок пристава Табачнікова (особняк Вацлава Кринського). 16 липня 2021 року суд частково задовольнив заяву про забезпечення позову, повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

Підприємцю заборонили вчиняти будь-які дії, спрямовані на пошкодження, руйнування або знищення об’єкта культурної спадщини до набрання законної сили судовим рішенням у цій справі. Наразі триває судовий розгляд у Черкаському окружному адміністративному суді. Розгляд справи призначено на 7 липня 2023 року.

Також наразі зареєстрували кримінальне провадження за фактом руйнування або пошкодження культурної спадщини згідно із частиною 1 статті 15, частини 5 статті 298 Кримінального кодексу України.

Станом на 21 червня 2023 року на території будівлі тривають ремонтні роботи. Приватне підприємство «Надія» повідомило про початок підготовки для будівництва багатоквартирного житлового будинку. У межах провадження органи досудового розслідування встановлюють і фіксують дані щодо пошкодження та руйнування пам’ятки архітектури.

Будинок по вулиці Байди Вишнивецького, 2 — колишній особняк юриста Вацлава Кринського — звели в Черкасах в 1907 році. Він входить до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

На місці будівлі планували звести багатоповерхівку. 30 квітня 2020 року на засіданні виконавчого комітету міської ради вирішили скасувати містобудівні умови, щоб не допустити знищення будинку. Адже територія, де він розташований, — це частина заповідних Черкаських берегових схилів.

Фото: Суспільне Черкаси