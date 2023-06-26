У Києві почали облаштовувати перше укриття з автоматизованою системою відкриття

У Дарницькому районі Києва розпочали облаштовувати перше у місті укриття з автоматизованою системою відкриття.

Про це повідомив т.в.о. голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

За його словами, гарантований доступ передбачає автоматичне дистанційне відкриття електромагнітного замка дверей до укриття під час загальноміського сигналу повітряної тривоги.

Окрім того, додатково забезпечено розсилку тимчасових пін-кодів мешканцям за допомогою телеграм-боту у Telegram каналі у разі не спрацювання системи або у разі відсутності сигналу повітряної тривоги.

Також передбачено можливість потрапити до укриття через районну диспетчерську службу, що має дистанційний доступ, а ще за допомогою унікального фізичного ключа, який буде зберігатися у відповідальних осіб по будинку та балансоутримувача.

У разі відсутності електроживлення магнітний замок не працюватиме - двері будуть відкриті до появи живлення.

Раніше ми писали, що у Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття приблизно 3 тисяч укриттів та сховищ. Таким чином містяни зможуть безперешкодно потрапляти туди у разі тривоги.

Фото: Микола Калашник