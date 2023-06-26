У Києві почали облаштовувати перше укриття з автоматизованою системою відкриття

808
Валерія Гуржий
share share

У Дарницькому районі Києва розпочали облаштовувати перше у місті укриття з автоматизованою системою відкриття.

Про це повідомив т.в.о. голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

За його словами, гарантований доступ передбачає автоматичне дистанційне відкриття електромагнітного замка дверей до укриття під час загальноміського сигналу повітряної тривоги.

Окрім того, додатково забезпечено розсилку тимчасових пін-кодів мешканцям за допомогою телеграм-боту у Telegram каналі у разі не спрацювання системи або у разі відсутності сигналу повітряної тривоги.

Також передбачено можливість потрапити до укриття через районну диспетчерську службу, що має дистанційний доступ, а ще за допомогою унікального фізичного ключа, який буде зберігатися у відповідальних осіб по будинку та балансоутримувача.

У разі відсутності електроживлення магнітний замок не працюватиме - двері будуть відкриті до появи живлення.

Раніше ми писали, що у Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття приблизно 3 тисяч укриттів та сховищ. Таким чином містяни зможуть безперешкодно потрапляти туди у разі тривоги.

Фото: Микола Калашник

Опубліковано: 26 червня 2023
share share
У Києві відкрили стежку для активного відпочинку "Труханів трейл" У Києві відкрили стежку для активного відпочинку "Труханів трейл" Патрульна поліція не підтримала облаштування наземного переходу біля метро "Університет" Патрульна поліція не підтримала облаштування наземного переходу біля метро "Університет" З Палацу культури КПІ почали збивати автентичний облицювальний камінь З Палацу культури КПІ почали збивати автентичний облицювальний камінь На Харківщині фермер будує дім із ящиків від російських "Градів" На Харківщині фермер будує дім із ящиків від російських "Градів" У Києві та Львові пройдуть інструктажі з правильного та безпечного користування електросамокатами У Києві та Львові пройдуть інструктажі з правильного та безпечного користування електросамокатами 7 виноробень Київщини, які варто відвідати 7 виноробень Київщини, які варто відвідати Бренд Um Store презентував дроп патріотичного одягу про харківську незламність Бренд Um Store презентував дроп патріотичного одягу про харківську незламність Біля метро "Театральна" облаштовують наземний перехід Біля метро "Театральна" облаштовують наземний перехід
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.