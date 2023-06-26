На острові "Муромець" арештували 10 га землі, ймовірно, під спорткомплексом Х-Park

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Валерія Гуржий
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Суд арештував понад 80 незаконно збудованих об’єктів нерухомості на острові «Муромець» в Деснянському районі Києва.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, одне зі столичних товариств уклало із КМДА інвестиційний договір на майже 150 млн грн для будівництва спортивних об’єктів та споруд.

"Угодою було передбачено створення на острові Всеукраїнського парку пам’яті борців за свободу і незалежність України у Києві. Підприємство-підрядник, що виконувало роботи, підконтрольне одному із нинішніх радників міського голови, який і сприяв підписанню документів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що компанія мала облаштувати парк для проведення спортивно-масових заходів, побудувати дитячі майданчики, зони дозвілля та відпочинку. Проте, за даними слідства товариство не виконало умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту.

Зафіксовано також факти нецільового використання території парку під незаконне будівництво. Станом на березень 2023 року роботи мали б бути виконані на 100%, але наразі виконано менше половини.

"Водночас було збудувано об’єкти не передбачені угодою. На незаконно захоплених 15 земельних ділянок площею понад 10 гектарів, компанія самовільно побудувала близько 80 об’єктів нерухомості, які не були передбачені проєктно-кошторисною документацією. Зокрема, замість обумовлених спортивних майданчиків товариство звело ресторан та котеджі", - додається у повідомленні.

У ДБР наголосили, що департамент економіки та інвестицій КМДА не здійснював належний контроль за виконанням та дотриманням умов інвестиційного договору.

Кримінальне провадження розпочате за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

У ДБР не вказали назву компанії, але, ймовірно, йдеться про Х-парк, адже сам він зображений на фото відомства.

Раніше ми писали, що суд за матеріалами СБУ арештував приховані активи проросійського олігарха Вадима Новинського вартістю понад 10,5 млрд грн.

Фото: ДБР

Опубліковано: 26 червня 2023
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