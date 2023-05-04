Суд наклав арешт на готельний комплекс Park Inn у центрі Києва. Він належав олігарху Вадиму Новинському

Суд за матеріалами СБУ арештував приховані активи проросійського олігарха Вадима Новинського вартістю понад 10,5 млрд грн.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

Зокрема, до списку заарештованого майна входить 230 об’єктів нерухомості. Серед них – 20-поверховий готельний комплекс Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska у центрі столиці, морський торговий порт «Очаків», приміщення агрохолдингу «Верес» і ТЦ по всій Україні.

Аби оминути санкції, Новинський перереєстрував свої активи на кількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для цього він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Нагадаємо, що у квітні СБУ розкрила цю схему. Тоді було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.

До того ж щодо Новинського триває розслідування у межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

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Фото: Radisson Hotels