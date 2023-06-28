У Львові біля Оперного театру встановили гігантську скульптуру: фото

У Львові біля Оперного театру встановили гігантську скульптуру «Містер Арбітрум», яка «триматиме» будівлю.

Як розповів на брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий, автором роботи є Емануеле Джіаннеллі і вона є подарунком від італійських друзів. Скульптуру встановили на кілька тижнів, а після цього вона «подорожуватиме світом».

За словами Садового, на створення і встановлення скульптури не витратили “жодної бюджетної гривні”, роботу профінансували благодійники.

“Символічно, шо в День Конституції скульптура – в Україні. З одного боку, світ підтримує нас, а з іншого боку, Україна сьогодні захищає європейські цінності. Арбітрум символізує силу. Меседж про сьогоднішню подію розійдеться по всіх медіа, тож важливо, щоб усі побачили Львів як культурну столицю”, – сказав Садовий.

За словами автора скульптури, її доставили в Україну, щоб підтримати народ у складний час війни та відштовхнути ворога.