У ботсаду імені Фоміна врятували віковий дуб: фото

У ботанічному саду імені Фоміна врятували віковий дуб, який був частиною київського пралісу.

Про це повідомив столичний арборист Володимир Ветроградський.

Дерево росло в дубраві, частина якої спочатку була міським смітником. Потім, майже 190 років тому, дубраву вичистили й перетворили на ботанічний сад. З того часу збереглося лише декілька дерев. Врятований дуб — одне із них.

Дерева могло вже не бути в живих, зазначає Ветроградський.

«Але завдяки вірі та підтримці керівництва ботанічного саду, небайдужим громадянам та виконаним роботам цей дуб радуватиме нас і наступні покоління», — зазначив він.

Арборист відзначив внесок у лікування дуба Семена Обломея. Студент третього курсу факультету лісового й садово-паркового господарства НУБіП доклав перших кроків у лікуванні рани на дереві. Семен Обломей загинув від ворожого авіаудару в Сєвєродонецьку 21 червня. Перед цим він встиг вивести свою групу в безпечне місце.

«На превеликий жаль тебе більше немає з нами, бо ти віддав своє життя за Україну. Пам’ять про тебе, друже, житиме вічно», — написав Володимир Ветроградський.

Фото: Володимир Ветроградський