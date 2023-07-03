В Одесі попри охоронний статус зносять старовинний особняк Гавсевича

В Одесі зносять пам’ятку архітектури, розташовану біля парку Шевченка. Йдеться про старовинний особняк Гавсевича, де раніше працював міський пологовий будинок № 6.

Про це повідомляє видання «Думська».

Наразі працівники компанії «Універсал дірект» знищили практично всю будівлю. Залишився лише фасад.

У міському ДАБКу виданню розповіли, що знесення будівлі в документах назване «протиаварійними роботами». Зазначається, що їх санкціонував департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини обласної військової адміністрації. Наразі до Державної інспекції архітектури та містобудування і правоохоронних органів направили акт про знищення пам’ятки.

Нагадаємо, що раніше будинок належав ТОВ «Міський андрологічний центр». Підприємство взяло пам'ятку архітектури в оренду 2001 року за умови її реставрації протягом двох років. Однак замість ремонту звідти просто виселили медичних працівників, обгородили будівлю парканом і поставили будку з охороною. З того часу будинок почав стрімко руйнуватися.

Потім особняк придбала компанія «Універсал дірект». У березні 2021-го її оштрафували за утримання будівлі в неналежному стані. Восени 2021 року в особняку проводилися ремонтні роботи.

Мерія спробувала через суд повернути пам’ятку архітектури назад, але втрутилася обласна рада, пише «Думська».

Особняк 1903 року побудував відомий архітектор Самуїл Гальперсон для власника одеського ломбарду Антона Гавсевича.

Фото: «Думська»