У Бучі за кошти німецьких меценатів відбудували школу мистецтв: фото

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Ірина Маймур
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У Бучі відновили фасад дитячої школи мистецтв імені Левка Ревуцького. Проєкт, що вартував понад 10 млн гривень, втілили за кошти німецьких донорів.

Про це повідомили у благодійному фонді BGV.

Під час робіт відновили покрівлю, системи водопостачання і водовідведення; замінили вікна і двері, встановили навігаційні елементи та придбали потужний генератор. Окрім цього, німецькі благодійники допомогли зробити музичний заклад для дітей більш інклюзивним та організували низку тренінгів та курсів для викладачів.

Також у школі після ремонту відкрили додаткові кабінети — це дасть змогу збільшити кількість учнів.

До нового навчального року планують укомплектувати художні класи, закупити нові меблі, телевізійну техніку та музичні інструменти для духового оркестру.

Відбудову школи оплатили некомерційна організація #WeAreAllUkrainians, фонд Help Alliance від Lufthansa Group та український благодійний фонду BVG. Також Lufthansa віддала гроші з пожертв пасажирів своїх рейсів. Окрім цього, частину грошей зібрали під час благодійного концерту в Мюнхенській філармонії.

Фото: благодійний фонд BGV

Опубліковано: 04 липня 2023
Буча
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