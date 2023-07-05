Прокуратура відкрила провадження через знесення маєтку Гавсевича в Одесі

В Одесі відкрили кримінальне провадження через зруйнований будівельниками маєток Гавсевича. Він є пам’яткою архітектури.

Про це повідомив начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради Олександр Авдєєв.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження, у межах якого мають заборонити проводити будівельні роботи. Дії будівельників кваліфікували як умисне знищення, руйнування та пошкодження об’єкта культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України).

Агєєв зазначив, що роботи проводили з відхиленням від затвердженої документації. Зокрема демонтували частину огороджуючих та несучих конструкцій пам’ятки, а також перекриття другого та третього поверхів східної частини будівлі, покрівлю тощо.

«Тому для відповідного реагування ДАБК направив лист у прокуратуру Одеської області», — повідомив Агєєв.

Також він додав, що прокуратура направила повторний лист на адресу Державної інспекції архітектури та містобудування України щодо перевірки законності проведення робіт із демонтажу конструкцій на будівлі-пам’ятці та в Департамент культури Одеської ОВА.

Раніше ми писали, що в Одесі зносять пам’ятку архітектури, розташовану біля парку Шевченка. Йдеться про старовинний особняк Гавсевича. Працівники компанії «Універсал дірект» знищили практично всю будівлю. Залишився лише фасад.

У міському ДАБКу виданню розповіли, що знесення будівлі в документах назване «протиаварійними роботами».

Фото: Олександр Авдєєв