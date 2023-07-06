Дивіться, як виглядатиме вулиця Шовковична після ремонту

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Ірина Маймур
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У центрі столиці ремонтують вулицю Шовковичну. Комунальники розробили план її оновлення, у якому «поєднають сучасні технологій з історичним духом вулиці».

Про це повідомляє КП «ШЕУ Печерського району».

Проєкт оновлення Шовковичної
Проєкт оновлення Шовковичної

Наразі триває перший етап робіт, під час якого замінять пошкоджений брущатий камінь в обидві сторони. На другому етапі планується ремонт поручнів та пішохідної частини вулиці.

Для збереження історичного вигляду вулиці на ній частково залишилося первинне покриття із брущатого каменю. Однак брущатка пошкодилася від постійного навантаження авто та опинилася в аварійному стані, зауважують комунальники.

Перша згадка вулиці Шовковичної датована 1834 роком. Тоді тут розташовувався шовковичний сад, на честь якого й була названа місцевість. До цього вулицю іменували Аптекарською, адже на ній була розташована одна з перших аптек Києва.

Фото: КП «ШЕУ Печерського району»

Опубліковано: 06 липня 2023
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