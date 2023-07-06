У Харкові руйнують два старовинних будинки ХІХ століття

У Харкові на вулиці Конторській руйнують дві старовинні будівлі ХІХ століття. Йдеться про будинки № 18 та № 16А.

Про це пише видання «Люк» із посиланням на громадського діяча Михайла Тітаренка.

«Не тільки ворог вміє руйнувати та спотворювати нашу культуру й історію, це робимо ще й ми самі. А потім їздимо до інших країнах милуватися їхньою архітектурою», — написав він.

Вулиця Конторська розташована в історичному районі Залопань. Там багато архітектурних пам’яток кінця ХІХ — початку ХХ століття.

Будинок № 18 на вулиці Конторській наприкінці ХІХ століття звели для дружини статського радника Наталії Спенглер. Його фасад прикрашають фриз, сандрики (карнизи) і пілястри (пласкі колони).

У 2010-х споруду частково відреставрували, однак втратили деякі архітектурні деталі: фільонки пілястрів та деякі узори під вікнами.

У 2020 році в будівлі сталася пожежа, через що був зруйнований її дах. Будівлю відновили. Як зазначають журналісти «Люк», наступного року міськрада замовила розроблення проєкту ремонту за 446 300 гривень, а у 2022 році — запланувала виділення 3 053 738 гривень на її реставрацію. Вона мала завершитися в грудні того ж року.

Усі декоративні елементи з фасаду будинку збили наприкінці 2021 року. Жодних реставраційних робіт тут не проводили.

Будинок № 16А по Конторській звели у класицистичному стилі в той же час, що й 18. Однак він досі не має охоронного статусу. Через це вже зруйнували портик споруди, надбудували мансарду, зруйнували фриз і пошкодили капітелі пілястрів. Одну зі стін розібрали та звели знову за допомогою газобетонних блоків.

Михайло Тітаренко зазначив, що документів щодо реконструкції цього будинку у відкритому доступі немає.

Фото: Михайло Тітаренко