Львів після ударів російськими “Калібрами”: фото

У ніч на 6 липня росіяни вдарили ракетами по Львову.

Щонайменше 4 людини загинули, пошуки під завалами будівель тривають. 37 людей дістали поранення, пошкоджені близько 30 будинків і знищені близько 50 авто, повідомляє міський голова Андрій Садовий.

Також за словами голови ОВА, пошкоджені 11 гуртожитків двох навчальних закладів, де перебували внутрішньо переміщені особи, дитячий будинок №1 і санаторна школа.