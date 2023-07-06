Львів після ударів російськими “Калібрами”: фото

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Марія Іващук
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У ніч на 6 липня росіяни вдарили ракетами по Львову.

Щонайменше 4 людини загинули, пошуки під завалами будівель тривають. 37 людей дістали поранення, пошкоджені близько 30 будинків і знищені близько 50 авто, повідомляє міський голова Андрій Садовий.

Також за словами голови ОВА, пошкоджені 11 гуртожитків двох навчальних закладів, де перебували внутрішньо переміщені особи, дитячий будинок №1 і санаторна школа.

Раніше ми писали, що у мережі з’явилось відео із відновленою квартирою в багатоповерховому будинку в Києві на проспекті Лобановського, куди влучила російська ракета.

Фото: Юрій Мартинович, ДСНС, Андрій Садовий

Опубліковано: 06 липня 2023
Львів
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