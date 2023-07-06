Архітектори станцій київського метро затвердили шрифти для нових назв

Архітектори перейменованих станцій метро «Площа Льва Толстого» Вадим Жежерін і «Дружби народів» Микола Альошкін та Анатолій Крушинський затвердили шрифти для нових назв.

Вони обрали пропозиції дизайнера Богдана Гдаля, який і повідомив про це на своїй фейсбук-сторінці.

Нагадаємо, що станцію «Площа Льва Толстого» перейменували на «Площу Українських Героїв», а «Дружби народів» — на «Звіринецьку».

«Для «Звіринецької» автори спільним рішенням попросили внести зміни — розмістити літери по всій ширині цегляної ніші. Що я і врахував», — написав Богдан Гдаль.

Як зазначає дизайнер, рішення архітекторів — остаточне. Тепер метро має розпочати реалізацією проєкту. У керівництві підземки повідомили, що попередньо нові написи можуть виготовити та встановити до кінця вересня.

Фото: Богдан Гдаль