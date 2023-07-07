Будинок на Софійській, де Грушевський оголосив Акт Злуки, визнали об’єктом культурної спадщини

Житловий будинок, який розташований на розі вулиць на вулиць Володимирська та Софійська, з якого Грушевський оголосив Акт Злуки, занесено до Переліку об’єктів культурної спадщини.

Про це повыдомили у КМДА.

Відповідний наказ був підписаний 6 липня 2023 року. Копію наказу буде направлено Міністерству культури та інформаційної політики України для внесення до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

Зазначається, що будинок на вулиці Володимирській, 21/20 зберіг свою автентичність та є важливим елементом формування історико-архітектурного оточення Софії Київської – пам’ятки ЮНЕСКО. Окрім того, будівля – цікавий зразок поєднання житлових та нежитлових функцій у малоповерховій забудові.

Раныше ми писали, що будинок на вулиці Володимирській, з балкона якого Михайло Грушевський оголосив Акт Злуки, хочуть знести. Натомість планують побудувати офісну 10-поверхівку з підземним паркінгом.

Фото: Дмитро Перов