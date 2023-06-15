На місці будинку на Софіївській вулиці, де Грушевський оголосив Акт Злуки, хочуть звести висотку

Будинок на вулиці Софіївській, 20/21, з балкона якого Михайло Грушевський оголосив Акт Злуки, хочуть знести. Натомість планують побудувати офісну 10-поверхівку з підземним паркінгом.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Історичну будівлю позбавили охоронного статусу у 2011 році, незважаючи на те, що будинок розташований у буферній охоронній зоні пам’ятки ЮНЕСКО й належить до комплексу пам’яток національного значення «Софія Київська».

Дмитро поділився візуалізаціями 10-поверхівки, яку хочуть звести на місці історичного будинку.

Як зазначає Перов, споруду можливо повторно внести до Переліку пам’яток міста Києва наказом Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

Для цього він планує подати інформаційний запит до Мінкульту, щоб отримати документ, на підставі чого будинок не внесли до Державного реєстру. Потім, відповідно до викладених зауважень Мінкульту, необхідно доопрацювати облікову документацію, яка зберігається в Департаменті охорони культури спадщини КМДА.

«Виправлену-допрацьовану документацію несемо на підпис в. о. Департаменту й підписуємо», — розповів активіст.

Наразі він збирає інформацію про історію пам’ятки. Зокрема, і про те, як із балкона цього будинку Михайло Грушевський зачитував IV Універсал УНР.

Нагадаємо, що будинок, що виходить на Софійську площу, збудований у 1870 році за проєктом архітектора А. Сопоцинського для колезького асесора Г. Лозицького.

У 2008 році Київрада передала земельну ділянку будівлі в оренду на 5 років ТОВ «Курдонер» для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування готельно-офісного комплексу. Договір оренди не укладали.

У 2010 році Департамент містобудування та архітектури надав ТОВ «Курдонер» містобудівні умови й обмеження забудови земельної ділянки для проєктування, реконструкції, будівництва готельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщенням громадського, торговельного призначення, з підземним та надземним паркінгами, для облаштування в’їзду до паркінгів та зеленої зони рекреаційного призначення, загального користування.

У 2011-му компанія отримала погодження від ЮНЕСКО. 22 жовтня 2012 року Київська прокуратура наклала на неї арешт, а у 2015-му Київрада ввела мораторій на будівництво в буферній зоні Софії Київської.

З 2017 року реконструкцію будинку проводили. Того ж року оприлюднили новий проєкт будівлі. Згідно з ним споруду повістю знищують. Замість неї зводять 10-поверхівку з трирівневим підземним паркінгом.

Фото: Дмитро Перов, «Мапа Реновації»