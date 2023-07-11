У Львівській області облаштують велодоріжку вздовж міжнародної траси

Зі Львова до Жовкви через смт Куликів побудують суцільну велодоріжку.

Веломаршрут з’єднає між собою громади Львівської МТГ — Малехова, Великих Грибовичів та Гряди, повідомили на фейсбук-сторінці «Львівська громада. Агломерація».

«Будівництво велодоріжки на трасі М-09 — безпрецедентне в Україні. У проєкті передбачено чимало інновацій, які до цього не застосовували», — зазначив заступник директора департаменту міської агломерації Роман Кізима.

Зазначається, що велодоріжку будуватимуть у межах реконструкції міжнародної траси М-09. Проєкт буде фінансувати Європейський банк реконструкції та розвитку.

Наразі тривають переговори, аби велодоріжка проходила не тільки до Жовкви, а й до Рави-Руської.