У Тернополі хочуть добудувати третій поверх до пам’ятки архітектури 18 століття

У Тернополі хочуть добудувати мансардний поверх до колишнього монастиря домініканців 1749 року, що є памʼяткою архітектури національного значення. Активісти б’ють на сполох.

Про це повідомляє видання «Погляд».

Йдеться про приміщення, що прилягає до кафедрального собору Непорочного зачаття пресвятої Богородиці. Нещодавно територію навколо нього огородили парканом і встановили табличку з інформацією про реставрацію архітектурної памʼятки. Згідно з проєктом, до монастиря 1749 року планують добудувати мансардний поверх.

Місцеве видання «20 хвилин» повідомило , що вже 6 липня на територію заїхала техніка й почали працювати будівельники. Того ж дня містяни зустрілися із церковниками, щоб обговорити ситуацію та ознайомитися з документами.

Міські активісти вважають, що добудова є незаконною і спотворить архітектурний ансамбль центру Тернополя.

Водночас отці Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ посилаються на Міністерство культури й розповідають, що саме Мінкульт подав їм ідею добудови третього поверху, «щоб вони були в комплексі — й архікатедра, і дане приміщення».

Також церковники називають серед причин для надбудови недостатню кількість місця для підрозділів єпархії.

Колишній монастир домініканців у Тернополі звели у 1749—1779 роках у стилі бароко на замовлення гетьмана Юзефа Потоцького. У 1820—1848 роках він належав єзуїтам. 1944 року храм був зруйнований під час боїв за Тернопіль. Його відбудували 1957 року. У 1978—1989 роках монастир використовували як Тернопільську картинну галерею, а 1989 року передали Українській греко-католицькій церкві. Тоді ж він отримав статус собору. Наразі це пам’ятка національного значення Тернопільської області.

Фото: «20 хвилин», «Суспільне Тернопіль», Бюро спадщини, Пам’ятки України