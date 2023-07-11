Власника зруйнованого маєтку Гавсевича в Одесі зобовʼязали сплатити штраф і відновити будинок

Власника старовинної садиби Гавсевича в Одесі зобовʼязали сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень і відновити будівлю, яку він незаконно частково розібрав.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що ТОВ «УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ», яке є власником будівлі, зобовʼязали до 15 серпня надати Департаменту культури ОВА проєкт повного відновлення пам’ятки в її історичному вигляді. Після погодження проєкту компанія має провести роботи згідно з дедлайном.

«У випадку просрочки дедлайнів Одеська ОВА звернеться до суду щодо повернення будівлі до державної власності й розгляне пропозиції інших, більш сумлінних інвесторів, які здатні будуть зберегти пам’ятку архітектури», — зазначив Кіпер.

До того ж голова Одеської ОВА уповноважив Департамент культури ОВА перевірити всі пам’ятки архітектури міста, які міська та обласна ради передали в приватну власність. Якщо власники пам’яток не бажають їх ремонтувати, то будівлі повернуть у державну власність і знайдуть для них нових інвесторів, повідомив Кіпер.

Раніше ми писали, що прокуратура відкрила провадження через знесення маєтку Гавсевича в Одесі.

Фото: ДАБК Одеси