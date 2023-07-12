Пройшли перші торги на відбудову висоток на Київщині, що постраждали від бойових дій

10 липня Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області провела перші торги на ремонт висоток, які постраждали від агресії рф в Бучі, Макарові, Вишгороді та Бородянці.

Результати торгів вже є в системі Prozorro, повідомляє LIGA.Бізнес.

Так, відбулися торги щодо таких об’єктів:

Буча, дев’ятиповерхівка на Яблунській, 17 — ТОВ «Нідком», 82 млн грн;

Буча, п’ятиповерхівка в ЖК «Нова Буча» на вулиці Бориса Гмирі, 11/6 — ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Атлант», 80,3 млн грн;

Макарів, вул. Дмитрія Ростовського, 62 — ТОВ «Класика комфорту», 49,5 млн грн;

Макарів, вул. Проєктна, 10 — ТОВ «І.Б.К. Девелопмент», 63,3 млн грн;

Вишгород, вул. Грушевського, 1 — ТОВ «Євроелітбуд», 85,4 млн грн;

Бородянка, адміністративна будівля на вул. Центральна, 331 — ПП «Реалбудсервіс-транс», 26,3 млн грн.

Будинки були пошкоджені через влучання боєприпасів або пожежі. Там необхідно капітально відновити і самі будівлі, і мережі водо- й електропостачання, а також опалення.

Зазначається, що наразі договори з переможцями торгів ще не уклали.

Фото: Анатолій Федорук