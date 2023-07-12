Пройшли перші торги на відбудову висоток на Київщині, що постраждали від бойових дій

10 липня Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області провела перші торги на ремонт висоток, які постраждали від агресії рф в Бучі, Макарові, Вишгороді та Бородянці.
Результати торгів вже є в системі Prozorro, повідомляє LIGA.Бізнес.
Так, відбулися торги щодо таких об’єктів:
Будинки були пошкоджені через влучання боєприпасів або пожежі. Там необхідно капітально відновити і самі будівлі, і мережі водо- й електропостачання, а також опалення.
Зазначається, що наразі договори з переможцями торгів ще не уклали.
Фото: Анатолій Федорук