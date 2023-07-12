В Ірпені демонтували пам’ятник радянському солдату

В ірпінському мікрорайоні Романівка демонтували пам’ятник радянському солдату.

Про це повідомляє ITV з посиланням на начальницю відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міськради Євгенію Антонюк.

Пам’ятник дуже пошкодили під час обстрілів. Відомо, що саме біля нього загинула жінка з двома дітьми і волонтер.

Монумент демонтували, бо через місце, де він стояв, будуть прокладати нову дорогу — з’їзд із новозбудованого мосту. Демонтаж пам’ятника погодили з Міністерством культури та інформаційної політики.

Наразі монумент перемістили на ірпінське кладовище. Згідно з архівними даними під меморіалом є братська могила. Якщо її виявлять, то рештки радянських солдатів ексгумують і перепоховають на кладовищі. Якщо ж ні, монумент передадуть «в якийсь із музеїв, як «неживого свідка» війни та злочинів російської армії»», повідомила Антонюк.

Фото: ITV