До та після: з фасаду ТЦ на Позняках демонтували 68 незаконних рекламних вивісок

На вулиці Анни Ахматової на Позняках комунальники демонтували 68 конструкцій із фасаду торговельного центру.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Раніше комунальники прибрали 93 незаконні конструкції з ТЦ, який розташований поруч.

«Хто кого заразив великою кількістю незаконної реклами — невідомо, але наші фахівці впоралися із цим вірусом», — зазначають в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Також вони нагадали, що повторно розміщені рекламні засоби з порушенням правил будуть знову демонтовані. Окрім цього, за самовільне розміщення вивісок і рекламних засобів передбачена адміністративна відповідальність із подальшим стягненням штрафу з власника.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»