У Дніпрі встановлять перші «берлінські подушки», що змушують автівки знижувати швидкість

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Ірина Маймур
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У Дніпрі на вулиці Скоробогатова, на якій найближчим часом закінчать ремонт, облаштують перші «берлінські подушки».

Так називають штучну нерівність із гуми, яка змушує легкові автівки знижувати швидкість, повідомляє спільнота Urban Dnipro.

Вулицю Скоробогатова обрали, бо під час ремонту замінили покриття проїзної частини, проте підняті переходи не передбачили. А швидкість на новому рівному асфальті потрібно обмежувати для безпеки містян.

Перші чотири «подушки» в Дніпрі встановлять до кінця літа.

Головна перевага «подушок» — те, що вони займають не всю ширину проїзної частини. Через їх можуть вільно об‘їжджати велосипедисти. Форма «берлінської подушки» дає змогу автівці повільно й без підскоків її проїхати.

Фото: Urban Dnipro

Опубліковано: 13 липня 2023
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