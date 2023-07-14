У Львові зведуть комплекс із квартирами, офісами та кімнатами-укриттями

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Ірина Маймур
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У Львові планують звести масштабний комплекс із підземними паркінгами та «ізраїльськими» безпечними кімнатами на перехресті вулиць Стрийської і Наукової.

Нещодавно виконком Львівська міськради вніс зміни до проєкту, повідомляє видання «Твоє місто».

Комплекс отримав містобудівні умови та обмеження 26 липня 2019 року. Спочатку йшлося про будівництво двох апарт-готелів 64 і 44 метри заввишки, спортивно-офісного центру висотою 27 метрів, торгового центру 13 метрів заввишки та двох ресторанів висотою 14 метрів. Однак наступного року вирішили збільшили площу для простору біля озера навпроти парку.

Відтепер один з апарт-готелів змінять на офісний центр із підземним паркінгом. Інший — знизять на дев’ять метрів.

До того ж один із ресторанів вирішили зробити багатофункціональною будівлею з приміщеннями громадського призначення, закладами громадського харчування та підземним паркінгом.

Забудовник повідомив, що в офісах нового комплексу зможуть працювати майже 2000 людей. Дві будівлі забезпечать підземними паркінгами. Вони слугуватимуть укриттям.

Також на кожному поверсі в кожній секції будинку № 1 облаштують безпечну кімнату, спроєктовану за нормами Ізраїлю. Такі кімнати мають потовщену стіну, подвійне армування і окремі інженерні мережі.

Фото: Львівська міська рада, «Хмарочос»

Опубліковано: 14 липня 2023
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