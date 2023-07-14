На Дарниці замість паркувального майданчика облаштують новий сквер

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Ірина Маймур
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У Дарницькому районі облаштують новий сквер. Він з’явиться на вулиці Ревуцького, 13Б.

Відповідне рішення ухвалила Київрада.

Раніше на цій території хотіли облаштувати паркувальний майданчик. Але місцеві жителі виступили проти й запропонували створити сквер.

Київрада й Дарницька РДА підтримали мешканців та скасували правові підстави для облаштування на цьому місці парковки.

Наразі «Київзеленбуд» отримав дозвіл на розроблення проєкту землеустрою про відведення земельної ділянки на вулиці Ревуцького для облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень.

Фото: КМДА

Опубліковано: 14 липня 2023
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