На вулиці Франка почали розбирати будинок 1899 року: що відомо

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Валерія Гуржий
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Зранку 15 липня у Києві будинок професора Івана Михайловського 1899 року, що розташований на вулиці Івана Франка, 26, почали розбирати.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Будинок розташований навпроти Міністерства культури та інформаційної політики України. За день встигли зняти з даху сторічні дерев’яні дошки та так звану «дранку» - елементи історичного перекриття стін.

На подію також відреагувала заступниця Міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва. Вона написала, що дім мали реставрувати.

"Її наче реставрують, але зараз стало зрозуміло, що міняють всю начинку і дах, наче, щоправда, не збільшують поверховість, але ніякої інформації під рукою не маю, потрібно перевіряти, що це за проект"

Активіст викликав поліцію, після чого було складено заяви за фактом проведення незаконних будівельних робіт. Пообіді роботи вдалося зупинити.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 15 липня 2023
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