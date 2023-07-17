КМДА передала під знос будівлю колишньої табачної фабрики на Подолі

Колишню табачну фабрика Спіліотті на Подолі КМДА передала під знос.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, вперше в документах виробничі цехи фабрики фігурують у 1883 р., як уже діючі. Тож вірогідно фабрику заклали ще раніше. У радянський час тут за спогадами Василя Галайби розміщувалася фабрика столових приборів. Того ж періоду і рудимент - сіра похмура радянська плитка, що нині ховає оригінальний фасад будівлі.

У будинку розміщувалася контора підприємства. Сам будинок дерев’яний, обкладений цеглою. Вірогідно один з останніх таких на Подолі приклад промислової (мануфактурної забудови) нижнього міста.

"Ну, а ще - це територія Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», тож передача землі без погодження Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, яке відсутнє у проекті рішення - незаконна"

Фото: Дмитро Перов