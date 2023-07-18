У Броварах активісти самотужки замінили таблички з російськомовними назвами на нові

Волонтери із Броварів самотужки замінили старі таблички з російськомовними назвами вулиць на нові з перейменованими назвами.

Про це повідомляє журналіст Дмитро Карпій.

Усього волонтери за власні кошти виготовили 120 табличок. Нові покажчики з’являться на вулицях і провулках, яких обділили навігаційною увагою.

Фінансування ініціативи взяв на себе волонтер, керівник благодійного фонду «Прагнення» Олег Іваненко. Безкоштовні стандартизовані шаблони для макетування активістам надала організація «Агенти змін».

Фото: Дмитро Карпій