У Броварах активісти самотужки замінили таблички з російськомовними назвами на нові

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Ірина Маймур
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Волонтери із Броварів самотужки замінили старі таблички з російськомовними назвами вулиць на нові з перейменованими назвами.

Про це повідомляє журналіст Дмитро Карпій.

Усього волонтери за власні кошти виготовили 120 табличок. Нові покажчики з’являться на вулицях і провулках, яких обділили навігаційною увагою.

Фінансування ініціативи взяв на себе волонтер, керівник благодійного фонду «Прагнення» Олег Іваненко. Безкоштовні стандартизовані шаблони для макетування активістам надала організація «Агенти змін».

Фото: Дмитро Карпій

Опубліковано: 18 липня 2023
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