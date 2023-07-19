У Києві відремонтують 26 бюветів за понад 7 млн гривень

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Ірина Маймур
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У Києві до грудня 2023 року відремонтують 26 бюветів за понад 7 млн гривень.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro, пише видання «Твоє Місто».

У тендерах зазначається, що ремонт на замовлення «Київводфонду» буде виконувати ТОВ «Буд Олімп Строй». Роботи вартуватимуть 7 млн 337 тис. 858,05‬ гривень. Їх планують завершити до 5 грудня 2023 року.

Капітально відремонтують 26 столичних бюветів. Вони розташовані за такими адресами:

  • вул. Кобзарська, 2 (273,1 тис. грн);
  • вул. Освіти, 5 (359,5 тис. грн);
  • перетин вулиць Герцена й Овруцької (92,5 тис. грн);
  • вул. Героїв Маріуполя, 8 (449,2 тис. грн);
  • вул. Ірпінська, 71 (133,4 тис. грн);
  • вул. Симиренка, 10 (308,8 тис. грн);
  • просп. Маршала Рокоссовського, 2 (132,9 тис. грн);
  • вул. Академіка Туполєва, 13 (207,8 тис. грн);
  • просп. Леся Курбаса, 6 (131,3 тис. грн);
  • вул. Вітряні Гори, 2 (241,1 тис. грн);
  • вул. Райдужна, 4Б (426,2 тис. грн);
  • вул. Зоологічна, 12/15 (367,7 тис. грн);
  • вул. Героїв Севастополя, 9–11 (210,8 тис. грн);
  • бульв. Гавела Вацлава, 81 (188,7 тис. грн);
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20 (413,7 тис. грн);
  • бульв. Академіка Вернадського, 85 (276,9 тис. грн);
  • вул. Зодчих, 40 (85,9 тис. грн);
  • просп. Свободи, 22/24 (369,4 тис. грн);
  • вул. Василя Доманицького, 1А (139,4 тис. грн);
  • перетин вулиць Ореста Васкула, 2 і Біличанської, 3 (370,9 тис. грн);
  • вул. Богатирська, 2А (363,4 тис. грн);
  • вул. Героїв Дніпра, 32А (328,6 тис. грн);
  • вул. Межова, 25 (435,3 тис. грн);
  • вул. Юрія Глушка, 9 (282,9 тис. грн);
  • вул. Академіка Єфремова, 24 (403,9 тис. грн);
  • просп. Правди, 4 (344,4 тис. грн).

Раніше ми писали, що з'явилася карта бюветів, що працюють під час блекаутів.

Фото: КМДА

Опубліковано: 19 липня 2023
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